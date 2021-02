Flere arrangementer stoppet i Oslo

Politiet stanset to arrangementer med til sammen 82 personer på Grønland i Oslo. I det ene lokalet ble det sett på fotball, mens det ble spilt kortspill i det andre. Lokalene blir tømt for personer og de ansvarlige for lokalene blir politianmeldt, skriver Oslo-politiet på twitter.

Tidligere søndag ettermiddag stoppet politiet et annet arrangement på Grønland med 15 personer. Alle deltakerne blir anmeldt, opplyser politiet.