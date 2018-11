Fleire yrkeselevar får lærekontrakt

For tredje år på rad aukar talet lærekontraktar for elevar på yrkesfag. Så langt i år har over 19.000 elevar – 70 prosent av søkarane – fått godkjent lærekontraktar. 790 fleire elevar enn i fjor har fått godkjent, ein auke på 2 prosentpoeng.