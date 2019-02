Fleire stengde fjellovergangar

Rv 15 over Strynefjellet og rv 13 over Vikafjellet er stengde grunna fare for ras. Ny vurdering onsdag. Rv 7 over Hardangervidda, fv 50 Hol-Aurland, fv 53 Tyin-Årdal, fv 92 over Stordalsstølen og rv 52 Hemsedalfjellet er stengde grunna uvêr.