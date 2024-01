Fleire reagerer på tildelinga av nye oljekonsesjonar

SV meiner regjeringas tildeling av 62 oljelisensar er uansvarleg.

– Dei deler ut dobbelt så mange lisensar i Barentshavet i år som i fjor. Det er djupt uansvarleg, seier SVs Lars Haltbrekken ti NTB.

Raudts energi- og miljøpolitiske talsperson, Sofie Marhaug seier i ei pressemelding at regjeringa manglar truverd i klimasaka.

Også Naturvernforbundet reagerer på tildelingane. Dei skriv i ei pressemelding at tildelingane er dobbeltmoralske, og at oljepolitikken til regjeringa er på kollisjonskurs med eit leveleg klima.

Greenpeace meiner regjeringa er hyklarar, og har nådd eit nytt botnpunkt.

– Rett før jul feira regjeringa at verdas land blei samde om ei omstilling bort frå fossil energi under klimatoppmøtet i Dubai. I dag gjer energiminister Terje Aasland til avtalen til latter ved å dele ut 62 nye olje- og gasslisensar som vil fyre opp under klimakrisa, skriv leiar i Greenpeace Norge, Frode Pleym, i ein e-post til NRK.