Fjordkraft må punge ut 400.000

Fjordkraft straffes med et gebyr på 400.000 kroner for å ha ringt strømkunder for å selge mobilabonnement, selv om kundene hadde reservert seg mot telefonsalg, melder Forbrukertilsynet. Gebyret er redusert fra 500.000 kroner fra tidligere i høst.