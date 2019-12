Fjelloverganger øst–vest åpne igjen

Riksveg 7 over Hardangervidda er åpnet igjen for trafikk etter at det har vært kolonnekjøring i kveld, melder Vegtrafikksentralen. Også Riksveg 52 Hemsedalsfjellet og Fylkesveg 50 Aurland-Hol er åpne igjen etter å ha vært kolonnekjørt.