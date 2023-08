Fisketuristar utanfor Bømlo funne i god behald

Dei tre sakna fisketuristane er funnet i god behald og er henta av kystvakta. Det skriv HRS Sør-Noreg på X, tidlegare Twitter.

HRS fekk melding om dei sakna klokka 20 måndag kveld. Det er grunn til å tru at dei sakna hadde vore på fisketur, men at uvêret førte til at dei blei vêrfaste.

– Det er krevjande forhold på grunn av vêret. Vi leiter no i eit stort område, sa Andreas Nesheim i hovudredningssentralen til NRK i natt.