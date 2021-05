Fisketråler på grunn ved Vadsø havn

Politi, brann, ambulanse og redningsskøyte har rykket ut etter melding om at en tråler har gått på grunn inne i havna i Vadsø. Ifølge politiet er det fare for at båten velter ettersom den har rundt 45 graders slagside.

Det er to personer om bord i tråleren og de ønsker foreløpig ikke å forlate båten, dette gjør redningsarbeidet vanskelig, skriver politiet i Finnmark på Twitter.