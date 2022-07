Fiskeridirektoratet: Avliving av Freya er ikke et alternativ

– Hold avstand til hvalrossen!

Det skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding der de oppfordrer folk i området til å la Freya være i fred.

Videre skriver direktoratet at Freya er et vilt dyr som nødvendigvis ikke «er like dorsk og klossete som man kan få inntrykk av».

Fiskeridirektoratet understreker at hvalrossen er en freda art og at det er forbudt å forstyrre den unødig.

– Samtidig er det slik at den omtalte hvalrossen kan være til hinder for alminnelig ferdsel når den legger seg på flytebrygger og om bord i småbåter. Fiskeridirektoratet har vurdert ulike alternativer som kan føre til mindre kontakt mellom hvalrossen og mennesker, skriver direktoratet.

Fiskeridirektoratet skriver at avliving ikke er et alternativ.

– Verken Fiskeridirektoratet eller forskere vi har kontakt med tilrår avlivning. Det er derfor per nå ikke aktuelt, og andre alternativer blir vurdert.