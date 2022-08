Fiskeridirektoratet vurderer avliving av Freya

Fiskeridirektoratet meiner publikum si åtferd og manglande etterfølging av anbefalingane om å halda avstand til kvalrossen Freya, kan setta liv og helse i fare.

Direktoratet vurderer nå yttelegare tiltak, der avliving av Freya kan vera eit reelt alternativ, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet Nadia Jdaini i ei pressemelding.

I mellomtida held direktoratet på anbefalingane om å halda avstand og ikkje å bada i område i nærleiken av kvalrossen.

– Me vil, igjen, på det sterkaste anbefala at publikum held avstand der kvalrossen er observert og ikkje bada med ho. Det er for eigen tryggleik og med tanke på dyrevelferda, seier Jdaini.