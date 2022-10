Fiskeridirektoratet får flere kontorsteder

Fiskeridirektoratets ledelse splittes opp. Hovedkontoret forblir i Bergen, mens det opprettes en avdeling for forvaltning i Tromsø og en avdeling for kontroll og tilsyn i Bodø, melder NTB.

Ledelsen skal ha kontorsted i de tre byene, med unntak for ledelsen for fartøy og deltakerseksjon, som skal ligge i Vadsø, mens ledelsen for seksjon for reaksjoner skal ligge i Ålesund. Det opplyser direktoratet i en pressemelding.