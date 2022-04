Fiskebåt i brann utanfor Røst

Ein fiskebåt er i brann utanfor Røst i Lofoten i Nordland, melder Hovudredningssentralen Nord-Noreg på Twitter.

Hovudredningssentralen fortel til NRK at 22 personar er evakuerte i redningsflåte og at dei har tatt på seg redningsdrakter på grunn av sterk røyk om bord på båten. Hovudredningssentralen har to helikopter på veg, seier redningsleiar Tore Hongset til NRK. Redningsskøyte og kystvaktfartøyet KV Andenes er også på veg dit, seier han.

HRS skriv på nettsidene deira at det er eit norskregistrert fiskefartøy.