Firma brøt arbeidsmiljøloven: Må betale 800.000 kroner

Den 11. februar 2022 ble en ansatt ved et firma kjørt over av en stortruck. Arbeidsulykken skjedde ved Alnabruterminalen.

Fornærmede satt på stigebrettet til trucken mens det var i fart, og da det var da personen gitt av at vedkommende kom under truckens venstre bakhjul med høyre ben, som derav måtte amputeres.

Det opplyser politiet i en pressemelding.

«Firmaet hadde som arbeidsgiver unnlatt å sørge for systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet for å påse at stortruck ble benyttet i samsvar med sikkerhetsbestemmelser slik at også andre enn egne arbeidstakere var sikret et forsvarlig arbeidsmiljø og vedtok forelegget», heter det i pressemeldingen.

Nå er de ilagt et forelegg på 800.000 kroner

Fører av stortrucken har også vedtatt et forelegg for brudd på aktsomhetskravet.