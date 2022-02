Fire skadd i kollisjon ved Mo i Rana

I alt fire personer er tatt hånd om av helsepersonell etter en alvorlig trafikkulykke på E6 ved Mo i Rana. Politiets operasjonsleder Kai Eriksen sier til NTB at det er at det er vanskelige kjøreforhold og kraftig vind i området. Ulykken skjedde i en 80-sone noen kilometer sør for Mo i Rana kl. 23.30. Veien er nå åpnet igjen.