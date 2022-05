Fire personer skadd etter ulykke i fornøyelsespark i Nederland

To voksne og to barn er skadd etter at to vogner skal ha falt ned fra en attraksjon i fornøyelsesparken Fairytale Forest Valkenburg i Nederland

Ulykken skjedde rundt klokken 14.45 lokal tid fredag, og årsaken er foreløpig ikke kjent, skriver avisen De Telegraaf.

Hvor skadd de fire personene er er ikke kjent, men begge de voksne og et av barna er fraktet til sykehus. Tilstanden skal være stabil.

Attraksjonen det gikk galt med er en form for gondol som tar gjestene rundt ti meter over bakken, skriver De Telegraaf.

To luftambulanser ble kalt til stedet fra Nederland og Tyskland, skriver den nederlandske avisen. Disse har nå forlatt fornøyelsesparken, som nå har normal drift.