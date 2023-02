Fire personer ble tatt av ras ved Måsøy

En hjullaster, en personbil og en steamer med totalt fire personer ble tatt av et ras ved fylkesvei 889, sør for Bakfjorden ved Måsøy fredag kveld.

– Vi fikk melding klokken 2315 om at det hadde gått et ras med sørpe og vann i området Bakfjorden, sør for Havøysund og nord for Snefjord, forteller operasjonsleder Bjørn Tormod Syvertsen i Finnmark politidistrikt til NRK.

I tillegg til politi og ambulanse ble hovedredningssentralen, Røde Kors og norske redningshunder varslet.

– Alle fire hadde klart å berge seg selv ut av raset før redningsmannskapene kom frem, sier Syvertsen.

De tok seg videre til en brøytestasjon i Snefjord.

–To av de fire ble fløyet videre til Hammerfest sykehus. Skadeomfang er ikke kjent, men tilsynelatende ikke alvorlig, sier Syvertsen.

Veitrafikksentralen er varslet og veien er stengt inntil videre.