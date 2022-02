Fire nære medarbeidere av Boris Johnson har sagt opp

Stabssjef Dan Rosenfield er den fjerde av Johnson nære medarbeidere som har sagt opp i løpet av torsdagen. Statsministerens kontor bekrefter at Rosenfield har sagt opp.

Tidligere i dag har politikksjef Munira Mirza og kommunikasjonssjef Jack Doyle sagt opp.

Mirza sa opp i protest mot at Johnson tidligere denne uken angrep Labour-leder Keith Starmer for å være ansvarlig for at pedofile Jimmy Saville ikke ble stilt for retten.

Den fjerde som har sagt opp er Martin Reynolds, en toppbyråkrat som har vært Første privatsekretær for Johnson.