Fire brannar på kort tid i Drammen

Politiet i Drammen er ute med hundepatruljar og leiter etter brannstiftarar etter at det er oppdaga fire brannar i søppelkasser i byen på kort tid. Operasjonsleiar Ottar Steinstø i Sør-Aust politidistrikt seier til NRK at det er mistanke om eldspåsetting. Den første brannen vart meldt kl. 20. Steinstø seier at det er nytta fyrverkeri i samband med minst to av brannane.