Fire av ti vil øke skattene

I en ny måling gjort for Bergens Tidende sier 38 prosent at skattene bør økes for å opprettholde et godt velferdstilbud. 35 prosent ønsker redusert skatt, mens 22 prosent mener at skattenivået bør være uendret. Fem prosent er usikre, skriver NTB.