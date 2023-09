Finnes til E24: – Jeg har ikke vært ærlig

– Jeg har gjort alvorlige feil som har gjort det umulig for Erna å vurdere sin habilitet da hun var statsminister, sier Sindre Finnes til E24.

Finnes sier til næringslivsavisen at han er lei seg for at han har satt Erna i denne situasjonen.

– Jeg har ikke vært ærlig, verken overfor henne eller Statsministerens kontor. Det beklager jeg dypt, sier Finnes.

Han sier samtidig han skjønner at konsekvensene av dette blir at han ikke kan handle med aksjer, men må plassere sparepengene sine i fond eller på sparekonto dersom Solberg blir statsminister igjen i 2025, skriver avisen.

NRK har ikke lyktes i å selv komme i kontakt med Sindre Finnes.