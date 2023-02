Finner fortsatt mennesker i live i ruinene

Overlevende blir fortsatt hentet ut fra ruinene over fire døgn etter jordskjelvet i Tyrkia og Syria.



Bildet viser Hatice, som smilte og vinket hele veien til ambulansen etter at hun fredag ble hentet ut av ruinene til hjemmet sitt i Kahramanmaraş i Tyrkia, melder AP.



En 10 dager gammel baby er blant de andre som er reddet ut i samme by fredag.