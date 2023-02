Finlands utenriksminister: Tyrkia har sagt at Finland innfrir Nato-kravene

Det er svensk Yle som melder dette. Ifølge kanalen sier Finlands utenriksminister Pekka Haavisto at Tyrkia har sagt at Finland oppfyller kravene i trepartsavtalen mellom Finland, Sverige og Tyrkia for å være med i Nato.

Pekka Haavisto sa under sikkerhetskonferansen i München lørdag at Finland har oppfylt sin del av avtalen, som bereder grunnen for at Tyrkia kan gå inn i Nato.

Haavisto sier han diskuterte dette med Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu senest denne uka. Tyrkia har imidlertid ikke informert om sin endelige beslutning når det gjelder ratifiseringen av Finlands Nato-medlemskap, påpeker Haavisto.