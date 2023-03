Finlands Nato-søknad har fått grønt lys i Ungarn

Den ungarske nasjonalforsamlingen har godkjent Finlands Nato-søknad.

Avgjørelsen mandag var ventet. Regjeringspartiet Fidesz signaliserte i forkant av avstemmingen at de ville si ja til finsk medlemskap i forsvarsalliansen.

Nato-landene Tyrkia og Ungarn har begge stilt seg på bakbeina i spørsmålet om svensk og finsk medlemskap. Men etter at den finske presidenten Sauli Niinistö besøkte Tyrkia for et par uker siden, lovet landets president Recep Tayyip Erdogan å slippe Finland inn.

Etter dette varslet også Ungarn at de vil gi grønt lys til finnene.

(NTB)