Finland vil trolig levere sine Nato-søknad onsdag

Finland vil mest sannsynlig søke om Nato-medlemskap på onsdag, sier landets utenriksminister Pekka Haavisto til Aftonbladet.

Han sier videre at Finland ikke lar seg skremme av Russland.

– Vi er forberedt på mulige tradisjonelle militærtrusler, krenkelse av luftrommet vårt og til havs, til og med trusler mot landegrensene våre, sier Haavisto til den svenske avisa.

Han sier at det er landets Nato-ambassadør i Brussel som formelt vil levere den finske søknaden.

Russlands president Vladimir Putin sa lørdag at det vil være et feilgrep av Finland å ikke lenger være nøytral, og at det kan skade landets relasjon til andre land.