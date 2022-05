Finland vil søke Nato-medlemskap

Finland bør søke medlemskap i forsvarsalliansen Nato. Det kunngjorde landets president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin i dag i en felles uttalelse.

Det skal formelt vedtas i den finske riksdagen.

– Vi håper at de nasjonale stegene som fortsatt trengs for å ta denne beslutningen vil bli tatt i løpet av de neste dagene, står det i uttalelsen

For at Finland og Sverige kan bli formelle Nato-medlemmer, må alle 30 medlemsland ratifisere protokollen som godkjenner de to landene,

Tidligere har forsvarsminister Bjørn Arild Gram slått fast at Finland og Sverige vil få sterk støtte dersom de søker Nato-medlemskap.