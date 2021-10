Finland stoppar Moderna-vaksinering

Myndigheiter i Finland har mellombels stansa vaksineringa med Moderna for menn fødde 1991 eller seinare, skriv nyheitsbyrået Reuters.

Onsdag gjorde svenske myndigheiter det same.

Årsaka er at vaksinen sjeldne tilfelle kan gi betennelse i hjartemuskelen eller hjarteposen.

Sidan tilstanden er vanlegast blant unge menn, har myndigheitene for sikkerheits skuld valt å ta vaksinen ut av bruk blant personar under 30 år.

Per 5. oktober 2021 har Legemiddelverket fått 268 meldingar om betennelse i hjarta blant norske vaksinerte.

FHI gav onsdag anbefaling om at unge menn bør velja Pfizer når dei skal vaksinerast,

– Vi understrekar difor igjen vår anbefaling om at ungdommar under 18 år som skal vaksinerast får tilbod om Comirnaty uansett kva for ein mRNA-vaksine dei fekk som første dose. Menn under 30 år bør også vurdera å velja Comirnaty når dei skal vaksinera seg, sa Geir Bukholm, smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet.