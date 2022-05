Finland og Sverige leverte sine Nato-søknader

Finland og Sverige overleverte onsdag morgen sine Nato-søknader ved alliansens hovedkvarter i Brussel.

Sveriges Nato-ambassadør Axel Wernhoff og hans finske kollega Klaus Korhonen overleverte søknadene sammen under en enkel seremoni.

Brevene ble undertegnet av landenes utenriksministre tirsdag.

– Dette er en god dag på et kritisk tidspunkt for vår sikkerhet, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, da han tok imot søknadene.

– Dette er et historisk øyeblikk, sa han videre.

Det er ventet at prosessen videre vil ta noe tid. Om et par uker ventes det at landene vil ha status som «inviterte medlemmer». Deretter må de nye medlemmene godkjennes av nasjonalforsamlingene i alle de 30 eksisterende Nato-landene.