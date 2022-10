Finanstilsynet: Låntakere har høy gjeld i forhold til inntekt

– Årets undersøkelse viser at en betydelig del av nye boliglån tas opp av låntakere som har høy samlet gjeld i forhold til inntekten, og som samtidig har svak betjeningsevne eller et boliglån som utgjør en høy andel av boligens verdi, sier Finanstilsynet-direktør Per Mathis Kongsrud i en pressemelding.

Torsdag legger Finanstilsynet fram Boliglånsundersøkelsen for 2022.

Kongsrud sier låntskerne med høy gjeld og svak betjeningsevne kan være særlig utsatt for gjeldsproblemer når renta stiger, boligprisene faller og hvis inntektene bortfaller.

Låntakere som tok opp nytt boliglån i 2022 hadde en samlet gjeld på 347 porsent av brutto årsinntekt. Det er om lag som ifjor, ifølge Finanstilsynet.