Finanstilsynet gir DNB dagbøter på 50.000 kroner

Finanstilsynet har fattet vedtak om å pålegge DNB dagbøter på 50.000 kroner, med virkning fra i dag, 2. september, som følge av legitimasjonsproblemer hos banken.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

«Finanstilsynet finner at det fortsatt foreligger brudd på hvitvaskingsloven ved at det ikke er innhentet og lagret tilfredsstillende legitimasjon av et stort antall kunder», heter det i vedtaket.