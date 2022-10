Finansministeren åpner for å justere lakseskatten

Utformingen av den varslede lakseskatten skjer i Stortinget til våren, og ikke i budsjettforhandlinger med SV, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Ifølge Klassekampen er finansministeren og Sp-lederen åpen for å justere på lakseskatten, og han håper at flere enn budsjettpartner SV blir med på det endelige vedtaket.

– Selv om det har vært mye støy nå, håper jeg at flere partier vil bli med på at vi trenger en viss grunnrenteskatt. Jo bredere det blir i Stortinget, jo bedre, sier Vedum, som varsler at utformingen av skatten kommer som en egen proposisjon i Stortinget til våren. (NTB)