Financial Times: Varsler «Vitenskapelig gjennombrudd»

Forskere i USA har nådd et gjennombrudd for fusjonskraft. For første gang har de laget en reaksjon som genererer mer energi enn det som brukes, melder Financial Times.

Resultatet av eksperimentet kan være et stort steg mot ren energi, som kan bidra til å stoppe avhengigheten av fossilt brensel, skriver CNN.

Forskere ved Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) i California har verken bekreftet eller avkreftet gjennombruddet, men vist til USAs energiminister, Jennifer Granholm, vil kunnegjøre et stort vitenskapelig gjennombrudd tirsdag, skriver NTB.

– Det er en milepæl, som beviser at forskningen er på rett vei, men det endrer ingenting for oss vanlige mennesker sier professor ved Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige, skriver Aftonbladet.