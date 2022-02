FHI: Snart klart for normal hverdag

FHI regner med at samfunnet i løpet av kort tid kan gå tilbake til en normal hverdag uten særlige smitteverntiltak og uten at det vil gi betydelig økt sykdomsbyrde.

Befolkningen bør likevel forberede seg på at presset på helsetjenesten kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å få hjelp.

Folkehelseinstituttet melder at kommunene og sykehusene håndterer det nåværende sykefraværet greit, og at de har planer for en eventuell større belastning.