FHI: Smittespredning flatet ut

Smittespredningen og antall nye sykehusinnleggelser på grunn av covid-19 har flatet ut etter flere uker med økning. Det skriver FHI i sin ukerapport for covid 19, influensa og andre luftveisinfeksjoner.

Allikevel mener FHI at situasjonen er utforutsigbar. Det kan ikke utelukkes økning i epidemien igjen med nye virusvarianter som nå utgjør et flertall av nye tilfeller. FHI skriver at virusene i seg selv ikke ventes å gi mer alvorlig sykdom.

Forekomsten av influensatilfeller og innlagte med influensa er økende, men fremdeles lav. Antall og andel påvisninger av RS-virus er økende, spesielt hos barn under 5 år.