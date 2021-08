FHI: Smitten økte med 25 prosent

Antall meldte tilfeller har økt de fire siste ukene, etter seks uker med en stabil trend. Det er foreløpig meldt 3 717 tilfeller av covid-19 i uke 32, en økning på 25 prosent siden uke 31. Det viser FHIs nye ukesrapport.

Det er fortsatt få som legges inn på sykehus og får intensivbehandlinger med covid-19 som hovedårsak. Foreløpig er det rapportert om 29 nye innleggelser i uke 32.

«Epidemien i Norge er under kontroll, men smittespredningen øker i flere deler av landet. Forekomsten øker primært i de yngre aldersgruppene, og andelen meldte tilfeller som kan knyttes til innreise har økt gjennom sommeren», skriver FHI.

Vestland (225 per 100 000) har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 31 og 32 samlet, etterfulgt av Oslo (191), Møre og Romsdal (117) og Viken (113).

FHI estimerer at 62 prosent av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.