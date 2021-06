FHI: Pandemien er ikke over

Pandemien er ennå ikke over i Norge selv om stadig færre legges inn på sykehus, stadig flere blir vaksinerte, og smittetallene nasjonalt går nedover. Det skriver FHI på sine nettsider søndag.

Dette er et svar på at overlege i FHI Preben Aavitsland antydet på Twitter at pandemien så å si var over.

– Det er for tidlig å fastslå fra FHIs side at denne pandemien er over i Norge. Preben Aavitsland har i dag også selv presisert at vi har innspurten igjen, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg.