FHI: Omikron vil gi ny smittebølge fra januar

– Vi vurderer at omikronvarianten vil gi en ny bølge av epidemien fra januar fordi varianten har en større spredningsevne. Men det er usikkert hvor stor bølgen blir, sier avdelingsdirektør Line Vold i en pressemelding.

FHI har nettopp publisert en ny risikovurdering av koronavirusvarianten. Instituttet vurderer at det fortsatt vil være behov for tiltak, eventuelt justerte tiltak, for å begrense smittebølgen.

«De forholdsmessige og nødvendige tiltakene må vare til man ser en tydelig reduksjon i belastningen på helsetjenesten og da vurderes på nytt», skriver FHI i risikovurderingen.