FHI: Nasjonalt Salmonella-utbrudd

Folkehelseinstituttet har oppdaget et nasjonal utbrudd av Salmonella Agona. Så langt er det påvist smitte hos 31 personer. Det skriver FHI i en pressemelding.

Smittekilden er foreløpig ukjent og de smittede bor i flere ulike fylker. Samtlige ble smittet i november.

FHI har satt i gang utbruddsetterforskning i samarbeid med lokale kommuneoverleger, Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

– Antall personer innlagt på sykehus i dette utbruddet er høyt, men vi har ingen indikasjon på at denne salmonellavarianten gir mer alvorlig sykdom enn andre salmonellavarianter.

Typiske symptomer er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og eventuelt feber. Salmonellabakterier smitter hovedsakelig gjennom mat.

Det er foreløpig uvisst hva som er smittekilden.

– Personene som har fått påvist bakterien er bosatt i 8 fylker. Det er derfor sannsynlig at de er smittet gjennom en matvare som er distribuert over hele landet. De blir nå intervjuet for å kartlegge om de kan ha en felles smittekilde, sier Lange, og legger til:

– Det er for tidlig å si om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, og om vi vil klare å finne smittekilden. Vi følger situasjonen nøye, legger hun til.