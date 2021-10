FHI: Nærmer oss vaksinemålet

Smitteverndirektør Geir Bukholm mener Norge er svært nær målet om at 90 prosent av den voksne befolkningen skal være fullvaksinert.

FHIs oversikt viser at nær 91 prosent av den voksne befolkningen i Norge har fått sin første dose, mens 85 prosent har fått andre dose.

– Vaksinasjonsprogrammet har et mål om at 90 prosent av befolkningen over 18 år skal bli fullvaksinert. Vi er svært nær det målet nå, erklærer Bukholm overfor Dagbladet.