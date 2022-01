FHI: Kvinner under 30 år bør få Pfizers vaksine

FHI har tidligere anbefalt menn under 30 år å velge Pfizers koronavaksine i stedet for Modernas. Nå gjelder anbefalingen også for kvinner under 30 år.

Dette går fram av et informasjonsbrev fra FHI som ble sendt til landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere tirsdag 11. januar, skriver Dagbladet.

Hjertemuskelbetennelse og hjerteposebetennelse er en sjelden bivirkning av Modernas vaksine.

Det er særlig funnet hos menn under 30 år, men nye tall tyder på at faren øker også hos kvinner under 30 år. Risikoen hos begge kjønn er veldig lav, men FHI anbefaler nå at alle under 30 år får Pfizers vaksine.