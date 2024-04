FHI: For første gang på lenge øker ikke alderen på førstegangsfødende

Det viser nye tall for 2023 publisert i Medisinsk fødselsregister.

Førstegangsfødendes gjennomsnittsalder i 2023 var 30,2 år. Det er likt som i 2022

– Alderen til førstegangsfødende har økt litt hvert år de siste 14 årene. At den ikke stiger i år, er positivt, sier Liv Cecilie Vestrheim Thomsen, overlege ved Medisinsk fødselsregister ved FHI.

Nasjonale retningslinjer tilsier at kvinner med svangerskapsforgiftning, diabetes eller annen sykdom bør være igangsatt før termin. I tillegg vil mange av svangerskapene der fosteret ikke vokser som forventet allerede være fanget opp og fødsel igangsatt før termin.



Den samlede gjennomsnittsalderen for alle kvinner som føder barn fortsetter likevel å øke, og i 2023 lå den på 31,8 år.



– Økningen i alder som ses blant alle fødende totalt skyldes at flergangsfødende blir stadig eldre. Det vil si at vi er eldre når vi får barn to, tre eller fire, sier Vestrheim Thomsen.

De siste 20 årene er andelen fødsler som blir igangsatt doblet, fra under 14 prosent i 2004, til nå nærmere 30 prosent av alle fødsler. Igangsettelse av kvinner som går over termin har også økt i samme period, skriver FHI.