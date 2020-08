FHI: – Vi frykter et større utbrudd

Folkehelseinstituttet sier de frykter et større utbrudd etter smitteutbruddet på to Hurtigruten-seilas, ifølge NTB. 69 norske kommuner er berørt av smitteutbruddet. FHI og Helsedirektoratet frykter at det kan føre til et større nasjonalt utbrudd.