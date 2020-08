FHI: – Fornuftig med skjenkestopp

Folkehelseinstituttet (FHI) stiller seg bak vedtaket om at utesteder over hele landet må stenge alkoholserveringen ved midnatt. – Vi mener regjeringens vedtak er fornuftig fra et smittevernsynspunkt, sier overlege Preben Aavitsland i FHI til NTB.