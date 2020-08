FHI: 44 smittet fra Hurtigruten

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at fire nye passasjerer og ett nytt besetningsmedlem er bekreftet koronasmittet etter utbruddet på Hurtigruten. Det betyr at det totalt er 44 personer som er smittet etter de to seilasene med «MS Roald Amundsen».