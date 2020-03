FHI: 1.169 smittede i Norge

Det ble meldt om 96 nye bekreftet smittede av koronavirus fram til midnatt. Dermed er 1.169 smittet i Norge, melder Folkehelseinstituttet. Nær halvparten, 513, er smittet i Østerrike, mens over 350 er smittet her hjemme. 18.062 er testet for viruset.