FHI vil tilby AstraZeneca til eldre

Folkehelseinstituttet råder til at også eldre over 65 år får AstraZeneca-vaksinen. Nye resultat frå oppfølgingsstudium syner at vaksinen tryggar mot symptomatisk covid-19 blant personar over 65 år, skriv FHI i sitt faglege grunnlag til regjeringa.