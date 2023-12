FHI venter en smittetopp i influensautbruddet rundt nyttårsaften

Det nærmer seg toppen av et influensautbrudd, mener Folkehelseinstituttet (FHI). De tror at toppen av denne smittekurven er nådd rundt nyttårsfeiringen.

Det er både korona og influensa som folk blir syke av nå, og mange er lagt inn på sykehus:

– Det langt flere innleggelser enn det vi så i årene før pandemien, men litt mindre enn vi så i fjor, sier smitteverndirektør i FHI Trygve Ottersen til NRK.

Utbruddet startet i krysningspunktet mellom uke 49 og 50. Siden da har det vært stigende og betydelig influensaaktivitet, skriver FHI.

– Vi er midt i en influensautbrudd, og forventer at toppen kanskje er fortsatt noen uker unna. Så kan vi rekke en influensatopp til dessverre i løpet av vinteren, sier Ottersen.

Men det betyr at det fortsatt kan være en god idé å ta influensavaksine og koronavaksine for de gruppene som FHI anbefaler det for.

(NTB)