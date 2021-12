FHI venter at omikron-varianten vil dominere i løpet av få dager

«Omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten. Dermed vil epidemien bli vanskeligere å holde under kontroll», skriver FHI i sin ukesrapport.

Videre skriver FHI at dersom omikron gir like alvorlig sykdom som deltavarianten, vil helsetjenesten få ytterligere belastning. Samtidig understreker folkehelseinstituttet at det foreløpig er usikkert hvor alvorlig sykdom omikron-varianten gir.

Og at dersom sykdomsforløpet med omikron viser seg å være mildere enn med deltavarianten, vil det bidra til å redusere trykket på helsevesenet.

Videre skriver instituttet at modelleringene deres viser at å tilby oppfriskingsdoser til alle over 18 kan bidra til å flate ut kurven, og redusere smittespredningen.

FHI frykter vi kan stå overfor en stor bølge av omikron-infeksjoner med et overveldet helsevesen som resultat, selv med nåværende tiltak på plass.