FHI-overlege: Unge, friske nordmenn har trolig tatt sin siste koronavaksine

Eldre blir anbefalt å ta en oppfriskningsdose med koronavaksine. Men unge, friske nordmenn vil trolig ikke få flere anbefalinger, sier FHI-overlege Preben Aavitsland.

– Høy alder er den klart viktigste risikofaktoren. Vi anbefaler derfor alle over 65 å ta en oppfriskningsdose snarest, og vi vurderer om det er behov for friske i aldersgruppen 45–64 år. For friske under 45 år blir det neppe noen gang anbefaling om flere koronavirusdoser, sier Aavitsland til ABC Nyheter. (NTB)