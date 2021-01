FHI oppdaterer vaksine-rettleiaren

FHI har oppdatert rettleiaren for vaksinering med ei tydeleggjering av kven som skal få vaksinen først. For dei som er eldre og svært skrøpelege, kan sjølv milde biverknader føre til alvorlege konsekvensar, skriv dei. I tillegg skriv dei at dei som har kort forventa levetid, så kan gevinsten av ein vaksine vere irrelevant eller marginal. Desse er i kategori 8 og 9 på ein internasjonal helseskala. Ein bør vurdere nøye før ein vaksinerer desse to gruppene, skriv FHI.