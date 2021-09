FHI anbefaler en dose til unge

FHI anbefaler at 12-15-åringer får en vaksinedose i første omgang, heter det i et oppdrag bestilt av Helsedepartementet.

«Ved et slikt tilbud vil ungdommen redusere egen risiko for alvorlig sykdom og også redusere risiko for den sjeldne, men alvorlige bivirkningen myokarditt som først og fremst ses etter andre dose», skriver FHI i oppdragsteksten.

FHI skriver det er sannsynlig at effekten av en dose vil vare lenger for ungdommer enn voksne.